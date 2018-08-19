«Обстоятельно поговорили». Песков прокомментировал встречу Путина и Меркель

Переговоры лидеров России и Германии – Владимира Путина и Ангелы Меркель, состоявшиеся в субботу в Берлине, были обстоятельными и детальными. Такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Встреча длилась больше 3 часов и закончилась около 23:00 по московскому времени. В ходе переговоров не было достигнуто каких-то договоренностей, впрочем, на это никто не рассчитывал.

«Это была очень полезная своевременная беседа по сверке часов, по целому ряду таких актуальных, активно развивающихся вопросов», — сказал Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Переговоры прошли в закрытом режиме. Перед началом встречи лидеры двух стран рассказали, какие темы стоят на повестке. Так, Путин и Меркель обсудили двусторонние отношение, торговый оборот между странами, кроме того, призвали не политизировать проект газопровода «Северный поток-2», пишет Газета.ру