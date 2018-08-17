Общественный совет ГУ МВД Москвы не считает нужным проверять Вайкуле

Никаких проверок концертной деятельности Лаймы Вайкуле, как и других зарубежных артистов, общественный совет московской полиции не инициировал, заявил зампредседателя общественного совета Валерий Грибакин.

По его словам, такая тема даже не рассматривалась, сообщает ТАСС.

Ранее российские информационные источники о намерении совета провести такую проверку. Поводом для данной инициативы стали слова латвийской певицы, что она не поедет выступать в Крым, поскольку «европейским артистам это запрещено».