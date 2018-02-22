Общественная палата запустила сайт для наблюдений за выборами

Общественная палата (ОП) РФ создала сайт, посвященный мониторингу нарушений в ходе подготовки и проведения президентских выборов в России. На портале

На сайте общественныйнаблюдатель.рф содержится информация о количестве заявок от кандидатов в наблюдатели от общественных палат, которые будут работать на избирательных участках по всей стране.

Выборы президента пройдут в России 18 марта.

По мнению экспертов, показатели явки на выборы в регионах будут высокими. Среди лидеров упоминается и республика Крым, пишет КИА.