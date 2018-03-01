Общественная палата России оценила главные выводы послания президента

Члены Общественной палаты России отметили наиболее актуальные темы, затронутые в послании президента Федеральному Собранию, сообщает пресс-служба ОП РФ. Как подчеркнул глава комиссии ОП РФ по благотворительности, гражданскому просвещению, социальной ответственности Александр Ткаченко, нынешнее послание еще раз подтвердило, что в стенах Общественной палаты решаются самые актуальные вопросы.

«Я рад, что практически все темы, которые поднимала Общественная палата, нашли свое отражение в послании Президента. Как руководителю Комиссии Общественной палаты, мне было очень важно услышать о возрастающей роли СО НКО», - сказал Ткаченко.

По его словам, можно сделать главный вывод — президент «честно и правдиво оценивает ситуации в стране и в мире, открыто озвучивает проблемы и готов к их решению».

Председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина обратила внимание на слова президента об упрощении получения российского гражданства для талантливой молодежи из других стран. По словам Суторминой, с учетом того что Россия активно развивается, поставлены новые задачи и в развитии экономики и технологий, а также оборонного комплекса и транспортной инфраструктуры.

«Мы особенно остро нуждаемся в высококвалифицированных специалистах, в молодых и талантливых кадрах. Особенно актуален этот вопрос из-за развития проектов в рамках Евразийского экономического союза», - сказала глава комиссии.

Председатель комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов отметил раздел послания, посвященный созданию современной среды для жизни, и добавил, что Общественная палата РФ работает в том же направлении, которое представил Президент страны, и будет продолжать действовать так же.

Председателя Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева обратила внимание на актуальность технологического развития.

«Он правильно сказал: отступать больше не будем, уже некуда. Хватит говорить, что у нас накоплен ущерб. Картинка меняется. Требуется модернизация производств, переход к наилучшим доступным технологиям через технологическое развитие, и для этого нужно задействовать оборонно-промышленный комплекс. И я надеюсь, что природа будет под надежной защитой», - заключила общественница.













