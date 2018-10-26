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ОБСЕ не смогли доказать присутствие российских военных в Донбассе

26 Октября 2018 в 14:52
ОБСЕ не смогли доказать присутствие российских военных в Донбассе

Зампредседателя специальной мониторинговой ОБСЕ Александр Хуг рассказал, что миссия не располагает фактами, которые подтверждают присутствие российских военных на территории Донбасса. По его словам, можно увидеть в ДНР и ЛНР людей, которые одеты в военную форму с российской атрибутикой. Однако такая форма находится в открытой продаже и её может купить каждый. Хуг добавил, что кроме российских опознавательных знаков, на форме можно увидеть знаки и других стран, например Германии или Испании, пишет Ura.ru.

Напомним, ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин в эфире НСН заявил, что ОБСЕ делают только громкие заявления, при этом не предпринимают определенных шагов. Он добавил, что реально миссия может повлиять на ситуацию в Донбассе.
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