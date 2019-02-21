ОБСЕ не гарантирует безопасность наблюдателей РФ на Украине

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не сможет гарантировать безопасность для российских наблюдателей за выборами президента на Украине. Об этом заявил председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели в ходе встречи с российской делегацией на полях зимней сессии в Вене. По его словам, Москве лучше отказаться от направления своих представителей, чтобы их присутствие на Украине не стало поводом для провокаций.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова отметила в связи с этим, что даже Парламентская Ассамблея ОБСЕ осознала, что киевский режим пойдет на провокации, лишь бы сорвать объективное наблюдение за выборами. Об этом она написала в Фесбуке. При этом, Захарова напомнила, что ранее представители ОБСЕ сами просили Российскую Федерацию направить своих наблюдателей в Киев, передает RT .

Вместе с тем, как отмечает РИА ФАН , российская делегация на сессии ПА ОБСЕ блокировала принятие рекомендации о недопуске на выборы наблюдателей от международных организаций из-за «конфликта интересов». Речь идет об инструкции, которая сейчас разрабатывается в недрах ОБСЕ. Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой заявил, что проект документа удалось отправить на доработку.

Верховная рада Украины ранее приняла закон, запретивший представителям России работать в качестве наблюдателей на президентских выборах, которые должный пройти 31 марта.