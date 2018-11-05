Обрушение моста в ХМАО: Два человека погибли, восемь пострадали

В Ханты-Мансийском автономном округе обрушился автомобильный мост. ЧП произошло в Нефтеюганском районе, недалеко от поселка Каркатеевы.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, мост находится на реконструкции. В результате его обрушения пострадали восемь рабочих Мостотряда. Один из пострадавших находится в реанимации, у остальных травмы средней тяжести. Двое – погибли. Также в воду упали две единицы техники – КамАЗ и кран.

На место ЧП отправлены подразделения МЧС, пишет РИА Новости.

В октябре в России произошло три инцидента с мостами. Два из них случились в Приморье. Так, в начале месяца на главный путь Транссибирской магистрали обрушился мост из-за того, что по нему ехал тяжелый грузовик. Второй случай произошел под селом Осиновка. Здесь мост обрушился под колесами тяжелой фуры. Грузовик откатился назад и придавил легковушку, в которой находилась местная жительница и ее трехлетняя дочь. Обе они погибли.

Еще один случай произошел в Мордовии, где также из-за фуры обрушился мост. Никто не пострадал.