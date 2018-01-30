Среда
31 января
USD 56.29
EUR 69.54
Горячие новости

Обрушение конструкций в переходе у станции метро «Улица 1905 года» произошло из-за снега

30 Января 2018 в 21:19

Обрушение конструкций в переходе у метростанции «Улица 1905 года» произошло из-за большой массы накопившегося на них снега, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Произошло обрушение «тепляка», который был выстроен для того, чтобы вести работы на парапете. Это случилось по той причине, что достаточно большая снежная масса оказалась под этой «теплянкой». Пострадали три жителя Москвы, один из Ярославля, еще один - из Нижнего Новгорода. Состояние их удовлетворительное», - заявил Бирюков.

На месте обрушения работают городские службы, выясняются причины и подробности произошедшего. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил служебное расследование по факту обрушения конструкций в переходе у станции метро «Улица 1905 года». Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту травмирования людей.

Обрушение деревянных конструкций произошло вечером 30 января в реконструируемом подземном переходе около станции метро «Улица 1905 года». Как сообщают очевидцы, обрушение произошло приблизительно в 19:10, передает Агентство «Москва».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.