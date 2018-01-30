Обрушение конструкций в переходе у станции метро «Улица 1905 года» произошло из-за снега

Обрушение конструкций в переходе у метростанции «Улица 1905 года» произошло из-за большой массы накопившегося на них снега, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Произошло обрушение «тепляка», который был выстроен для того, чтобы вести работы на парапете. Это случилось по той причине, что достаточно большая снежная масса оказалась под этой «теплянкой». Пострадали три жителя Москвы, один из Ярославля, еще один - из Нижнего Новгорода. Состояние их удовлетворительное», - заявил Бирюков.

На месте обрушения работают городские службы, выясняются причины и подробности произошедшего. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил служебное расследование по факту обрушения конструкций в переходе у станции метро «Улица 1905 года». Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту травмирования людей.

Обрушение деревянных конструкций произошло вечером 30 января в реконструируемом подземном переходе около станции метро «Улица 1905 года». Как сообщают очевидцы, обрушение произошло приблизительно в 19:10, передает Агентство «Москва».