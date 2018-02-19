Обрушение горы мусора в столице Мозамбика привело к гибели 17 человек.

«Кучи мусора обрушились на дома, многие семьи в этот момент находились внутри зданий», - сказала министр по чрезвычайным ситуациям страны Фатима Белшуир.

В результате инцидента еще несколько зданий оказались разрушены или повреждены, но некоторые жители успели покинуть дома, опасаясь за свои жизни.

Местные власти полагают, что под завалами мусора по-прежнему могут находиться люди и число жертв трагедии, вероятно, увеличится после завершения поисковых работ, передает «Интерфакс».

Мапуту (до 1975 года назывался Лоренсу-Маркиш) — столица и крупнейший город Мозамбика, расположен на юге страны. Крупный порт на берегу Индийского океана, экономическая жизнь сконцентрирована в районе гавани. Официально население составляет около 1,3 миллиона человек, но в реальности оно значительно превосходит указанную цифру из-за большого количества трущоб и иных нелегальных строений.





