Обращение Путина названо главным эфирным событием новогодней ночи

Новогоднее обращение российского президента Владимира Путина к народу обошло 31 декабря по просмотрам все остальные телепередачи и стало самым главным эфирным событием декабря. Такие данные публикует компания Mediascope.



Согласно проведенному исследованию телеаудитории, речь Путина в Новый год на Первом канале посмотрели 15,1% зрителей в возрасте от 4 лет и старше. На телеканале «Россия 1» таких оказалось 12,5% зрителей.

Обращение президента транслировалось в 23.55 в 11 часовых поясах России.

Также в первую десятку самых рейтинговых телепрограмм вошли: первая часть шоу «Новогодняя ночь на Первом» и фильм «Иван Васильевич меняет профессию», «Голубой огонек на Шаболовке», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Бриллиантовая рука», пишет ТАСС.