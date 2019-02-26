Обращение «господин» хотят вернуть в армию

В России появилось предложение вернуть обращение «господин» в армии и силовых ведомствах. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Он направил свое предложение председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву, сообщает Ura.ru.

Петров обосновал свое предложение тем, что в стране появились рода войск, восстанавливаются исторические подразделения. Кроме того, по словам депутата, при поступлении в министерство внутренних дел кандидаты проходят строгий отбор. В результате повысился уровень доверия граждан к полиции, утверждает автор инициативы.

Сейчас в армии и силовых структурах действует обращение «товарищ», в то время тогда как до революции было принято говорить «господин», приводит точку зрения Петрова RT . Как отмечает депутат, такое обращение подчёркивало честь и статус служащего, его высокую роль и миссию.