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Обнаруженные в ТЦ Красногорска 157 килограммов санкционных сыров уничтожены

16 Ноября 2018 в 14:55
Обнаруженные в ТЦ Красногорска 157 килограммов санкционных сыров уничтожены

Более 157 килограммов санкционных сыров, обнаруженных в торговом центре Красногорска были уничтожены. Запрещенные к ввозу и реализации на территории России продукты из Германии, Италии, Польши, Франции, Австрии, Нидерландов, Англии и Испании были обнаружены на прилавках специалистами Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что найдено было также санкционное масло. Запрещенные товары были уничтожены на технической площадке ТЦ путем измельчения.

Ранее НСН писала о том, что изменится в обязательном наборе продуктов в 2021 году. О том, что продукты в потребительской корзине станут более здоровыми, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

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