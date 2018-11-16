Обнаруженные в ТЦ Красногорска 157 килограммов санкционных сыров уничтожены

Более 157 килограммов санкционных сыров, обнаруженных в торговом центре Красногорска были уничтожены. Запрещенные к ввозу и реализации на территории России продукты из Германии, Италии, Польши, Франции, Австрии, Нидерландов, Англии и Испании были обнаружены на прилавках специалистами Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что найдено было также санкционное масло. Запрещенные товары были уничтожены на технической площадке ТЦ путем измельчения.

Ранее НСН писала о том, что изменится в обязательном наборе продуктов в 2021 году. О том, что продукты в потребительской корзине станут более здоровыми, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.