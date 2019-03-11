Обнаружен первоисточник «Повести временных лет»

Российские старообрядцы обнаружили в архивах древнейшую летопись, которую считают первоисточником "Повести временных лет". Речь идет о труде «Русский летописец», на основе которого, по их мнению, и было создано знаменитое и самое древнее повествование о русской истории.

На данный момент материалы «Русского летописца» уже оцифрованы и готовы к публикации. По мнению староверов, уже первые страницы трудов указывают на то, что это ценнейший источник. Он не только описывает забытую версию древней истории Отечества, а еще и является первоисточник "Повести временных лет".

Еще более уникальным «Русского летописца» делает тот факт, что на его страницах рассказывается, в том числе, события русской истории до завоевания Киева князем Олегом. Именно этот период минимально освещается в «Повести временных лет».

По мнению староверов, благодаря находке "Русского летописца" можно утверждать, что "Повесть временных лет" была составлена не в XV, а в XVII. По их мнению, этим разрешается ряд противоречий и неувязок "Повести временных лет".