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Обнародованы «Шокирующие предсказания» на 2019 год

4 Декабря 2018 в 13:23
Обнародованы «Шокирующие предсказания» на 2019 год

Saxo Bank обнародовал «шокирующие предсказания» на 2019 год. Как отмечает RT, речь идёт, как правило, о маловероятных, но недооценённых событий, которые могут изменить мир. Так, аналитики предрекают, что опасение глобального потепления может заставить ввести всемирный транспортный налог, что вызовет скачок цен на авиационные билеты и на морские грузовые перевозки.

Не исключается возможность мощной вспышки на Солнце, которая приведёт к хаосу и нанесёт ущерб до двух триллионов долларов США. Saxo Bank также предсказывает среди прочего, что Дональд Трамп может уволить главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Банк составляет «Шокирующие предсказания» уже 16 лет. В 2018 году частично оправдались два прогноза: падение биткойна после быстрого роста и взрыв волатильности на мировых рынках.

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