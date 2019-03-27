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Обнародованы подробности гибели российских офицеров в Сирии

27 Марта 2019 в 10:46
Обнародованы подробности гибели российских офицеров в Сирии

Журналисты выяснили обстоятельства недавней гибели в Сирии трех российских офицеров в Сирии. Как сообщает «Новая газета», их УАЗ отстал от основной колонны и попал в засаду боевиков 22 февраля. Внедорожник с офицерами был буквально раздавлен шквальным огнем, отмечает Ura.ru.

Два российских полковника и майор в сопровождении сирийского военного переводчика направлялись в Пальмиру. Они должны были выбрать место для оборудования наблюдательного пункта рядом с нефтяным месторождением Кум.

По каким причинам УАЗ отстал от колонны пока неясно. Причём, боевики не решились напасть на основной конвой, хотя и засекли его. Как подчёркивает Газета.ру, атаки подверглась только отбившаяся машина. При обстреле погиб только один российский военный, двух других и тела мертвых забрали террористы. Выживших после также убили.

Министерство обороны РФ подтвердило гибель российских военных через месяц после тех событий.

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