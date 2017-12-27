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Обнародован список пострадавших при взрыве в Петербурге

27 Декабря 2017 в 20:07
Обнародован список пострадавших при взрыве в Петербурге

В распоряжении 78.ru оказался список пострадавших во время взрыва на Кондратьевском проспекте, 44. Личности двоих из них пока не установлены, известны данные только восьми раненых:

Соловьева Галина Николаевна, 1982 года рождения

Кобелева Инна Алексеевна, 1971 года рождения

Аликулов Иврукул Избекович, в тяжелом состоянии (осколочная рана живота)

Лыгин Антон Константинович, 1980 года рождения

Ушакова Елена Викторовна, 1964 года рождения

Александрова Людмила Петровна, 1954 года рождения

Литвинова Алла Евгеньевна, 1962 года рождения

Дорофеев Максим Алексеевич, 1983 года рождения.

В среду вечером в магазине на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел хлопок. По данным Следственного комитета, госпитализированы четыре человека, источник сообщал о десяти пострадавших. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Новости».

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