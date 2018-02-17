Обманутые пайщики совхоза им. Ленина задержаны в Москве

В Москве задержали активистов, обвинивших кандидата в президента от КПРФ Павла Грудинина в обмане. Обманутые пайщики устроили пикет у Дома Кино, где сегодня проходит съезд обманутых дольщиков.

На мероприятие, которое проводится под патронажем КПРФ, приехал Павел Грудинин. Однако у входа кандидата в президенты встретили обманутые пайщики. Нескольких человек по просьбе организаторов съезда задержала полиция. Как сообщает «Взгляд», участников пикета проводили в полицейские автобусы.

Ранее несколько работников колхоза им. Ленина подали иски в суд на Павла Грудинина с требованием выделить полагающийся за трудовой стаж пай. Иски объединены в одно дело.

Выборы президента РФ пройдет 18 марта 2018 года.