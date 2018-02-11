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Обломки Ан-148 разбросало на большое расстояние

11 Февраля 2018 в 17:44
Обломки Ан-148 разбросало на большое расстояние

Самолет Ан-148, потерпевший крушение в Подмосковье в воскресенье днем, развалился на мелкие части, которые разбросало на большое расстояние. Об этом свидетельствуют кадры очевидцев.

Как сообщил корреспондент «Известий», который находится на месте крушения, в поле сейчас работают тракторы, которые расчищают подъезды для МЧС, следователей и медиков. Первые бригады спасателей и врачей уже приземлились на поле на вертолетах.


Ан-148 «Саратовских авиалиний» выполнял рейс Москва-Орск. Через несколько минут после взлета из «Домодедово» он пропал с экранов радаров. На его борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не выжил.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

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