Областное правительство эвакуировали в Челябинске

Чиновников правительства Челябинской области срочно эвакуировали из здания. Как сообщает Ura.ru, к зданию уже прибыли пожарные расчеты, руководство МЧС и полиции. Территория оцеплена. По словам источника издания, в здании правительства сработала пожарная сигнализация. При этом об учебной тревоге никого не предупреждали.

СМИ сообщают, что эвакуация началась после звонка о заложенной бомбе.

Ранее президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдерв эфире НСН рассказал, что преступления с участием молодых людей стали частыми и в случае с подрывом здания ФСБ в Архангельске необходимо тщательно разбираться.

