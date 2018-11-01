Четверг
01 ноября
USD 65.6
EUR 74.42
Горячие новости

Областное правительство эвакуировали в Челябинске

1 Ноября 2018 в 14:01
Областное правительство эвакуировали в Челябинске

Чиновников правительства Челябинской области срочно эвакуировали из здания. Как сообщает Ura.ru, к зданию уже прибыли пожарные расчеты, руководство МЧС и полиции. Территория оцеплена. По словам источника издания, в здании правительства сработала пожарная сигнализация. При этом об учебной тревоге никого не предупреждали.

СМИ сообщают, что эвакуация началась после звонка о заложенной бомбе.

Ранее президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдерв эфире НСН рассказал, что преступления с участием молодых людей стали частыми и в случае с подрывом здания ФСБ в Архангельске необходимо тщательно разбираться.  

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.