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Обкуренный: Новые подробности о погибшем в Шереметьеве

21 Ноября 2018 в 16:59
Обкуренный: Новые подробности о погибшем в Шереметьеве

Погибший накануне вечером на взлетно-посадочной полосе в аэропорте «Шереметьево» 25-летний гражданин Армении Альберт Епремян, скорее всего, был под действие наркотиков. Об этом рассказала Телеканалу «360» заслуженная артистка России Елена Радченко, которая летела с погибшим из Мадрида в Москву.

По словам Радченко, он был либо обкуренный, либо у него была ломка. Сначала он пристально смотрел на супруга артистки, а потом неожиданно ударил его в челюсть. Позднее стало известно, что ранее от Епремяна досталось ещё одному пассажиру этого рейса. Весь путь до Москвы возле него находились две стюардессы и крупный мужчина.

Альберт Епремян прошел через гейт в аэропорту, когда шла посадка на рейс Москва — Ереван. Причём к лайнеру его сопровождали полицейские. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, мужчина, вместо того, чтобы сесть в перронный автобус, ушёл в сторону взлетно-посадочной полосы. Через некоторое время он погиб под колесами самолета, вылетавшего в Афины. Выяснилось, что Епремян был депортирован из Испании в Армению с пересадкой в Москве.

Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире НСН выразил возмущение тем, что полиция допустила подобный инцидент в аэропорту.  

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