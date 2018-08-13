Объем выдачи ипотеки в России вырос на 60 процентов

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ДОМ.РФ и FrankRG зафиксировали рост объема выдачи ипотечных кредитов в июле этого года. За второй летний месяц, по предварительным оценкам, было выдано ипотечных кредитов на 245-255 млрд рублей. Это на 60 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Рост на ипотечном рынке, прежде всего, обеспечивают новые кредиты. Доля рефинансирования в феврале составляла 17 процентов, а в июле - уже 12,7 процента. По итогам этого года доля рефинансирования, по оценкам ДОМ.РФ, составит порядка 10-13 процентов.

С января по июль 2018 года было выдано 785 тысяч кредитов на сумму более 1,55 трлн рублей. По оценкам ДОМ.РФ, рекорд выдачи 2017 года в объеме 2 трлн рублей может быть побит уже по итогам девяти месяцев. Всего в 2018 году, в случае сохранения стабильной макроэкономической динамики, может быть предоставлено около 1,5 млн ипотечных кредитов на сумму более 3 трлн рублей.