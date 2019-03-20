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Объекты в квартале-крепости на Шаболовке выставили на торги

20 Марта 2019 в 17:20
Объекты в квартале-крепости на Шаболовке выставили на торги

Власти Москвы выставили коммерческие площади в Хавско-Шаболовском жилмассиве на открытый конкурс. Победитель аукциона получит право открыть бизнес в жилом доме культурного наследия по адресу улица Лестева ,19. Об этом сообщили в столичном Департаменте по конкурентной политике.

Новый владелец должен будет отреставрировать памятник русского авангарда и приспособить помещение площадью 100 квадратных метров под свой бизнес в течение пяти лет, цена лота стартует с отметки в 2,8 миллиона рублей, сообщил глава ведомства Геннадий Дегтев. Заявки на участие в торгах принимаются до 17 апреля, конверты вскроют 23 апреля.

Хавско-Шаболовский жилмассив не имеет аналогов и является одной из достопримечательностей столицы. Конструктивистский поселок спроектировала бригада АСНОВА, предложив жителям Москвы квартал-крепость с готовой инфраструктурой. В радиусе километра от Шуховской башни находятся 70 зданий постройки начала ХХ века, из которых 20 входят в реестр культурного наследия.

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