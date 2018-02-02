Объект для предпринимательства сдается в аренду рядом с «Проспектом мира»

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Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

В этом выпуске о специальном предложении по аренде коммерческих объектов только для малого бизнеса. Стартовая стоимость каждого такого лота составляет 4,5 тысячи рублей за 1 кв. метр.



На севере Москвы в пяти минутах от метро «Дмитровская» сдается в аренду объект свободного назначения площадью 169 кв. метров. Лот расположен в подвальном помещении жилого дома. Начальная стоимость годовой аренды 762 тыс. рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 февраля. Объект находится по адресу улица Костякова, дом 7/7.

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В центре города в пяти минутах от метро «Проспект мира» сдается в аренду объект свободного назначения площадью 254 кв. метра. Лот расположен на первой линии, имеется отдельный вход. Начальная цена годовой аренды 1,1 млн рублей. Заявки принимаются до 16 февраля. Лот расположен по адресу Протопоповский переулок, дом 38.

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На севере города в 10 минутах от метро «Аэропорт» в аренду сдается подвальное помещение площадью 115 кв. метров. Объект находится на первой линии, имеется отдельный вход. Начальная стоимость аренды 518 тыс. рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 февраля.

Лот расположен по адресу Планетная улица, дом 25.

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Подробная информация о реализуемых объектах на Инвестиционном портале - investmoscow.ru, а также по телефону +7 499 652 60 25.

До встречи на торгах! Участвуйте и побеждайте!