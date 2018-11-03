ОАК: Российский истребитель МиГ-29 разбился в Египте

В Египте при выполнении тренировочного полета потерпел крушение российский истребитель МиГ-29М. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе «Объединенной авиастроительной корпорации».

В корпорации сообщили, что истребитель был поставлен ВВС Египта в рамках коммерческого контракта в 2018 году.

«В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия», — сообщили РИА Новости в ОАК.



МиГ – 29 является многоцелевым фронтовым сверхзвуковым истребителем четвертого поколения. Всего было разработано больше 20 модификаций машины, в том числе МиГ-29М, с увеличенной до 3,2 тысяч километров дальностью полета.

После 1991 года истребитель продавался в страны бывшего СССР (Украина, Молдова) и другие государства мира. В настоящее время МиГ-29стоят на вооружении более чем 25 стран мира.