О Юлии Началовой снимут фильм

Режиссер Наталья Филатова приступила к съемкам полнометражного художественного фильма певице Юлии Началовой, пишет РИА ФАН.

Съемки кинокартины «Буду рядом…» уже начались. В основу сценария легли события из жизни артистки. По предварительным данным, премьера художественного фильма должна состояться уже осенью в этом году.

Как сообщает Life.ru, имя актрисы, которая сыграет роль Началовой пока держится в тайне. Также неизвестны и подробности сюжетной линии. пока известно, что финальная сцена фильма «Буду рядом…» была снята в одном из столичных аэропортов несколько дней назад.