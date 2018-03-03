О российской победе в Сирии написал официальный журнал армии США

Профессиональный журнал армии США Military Review в субботу опубликовал статью, в которой написал о российской победе в Сирии. В материале отмечается, что Москва «сломала монополию женевского процесса» и лишила США «дипломатического лидерства».

Кроме того, Россия перенесла переговоры по Сирии в Астану и смогла наладить диалог почти со всеми ключевыми игроками региона – от Саудовской Аравии до Ирана.

«Это очевидная победа для России, которая конвертировала свои успехи в долгосрочные соглашения по базе Хмеймим и пунктам материально-технического обеспечения в Тартусе, а также укрепила позиции российских фирм, которые в перспективе смогут сыграть важную и выгодную для себя роль в реконструкции Сирии», - пишут авторы статьи, которых цитирует РИА Новости.

Военная операция в Сирии по борьбе с террористами запрещенной группировки ИГИЛ проводилась ВСК РФ по запросу официального Дамаска с сентября 2015 года. В начале декабря 2017 года президент России Владимир Путин заявил о разгроме ИГИЛ в Сирии и выводе основной части российского военного контингента.



