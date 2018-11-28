Среда
28 ноября
USD 66.78
EUR 75.62
Горячие новости

О «минировании» торговых центров в Москве звонили из-за границы

28 Ноября 2018 в 14:57
О «минировании» торговых центров в Москве звонили из-за границы

Все анонимные звонки об угрозе взрывов в московских торговых центрах поступили из-за границы. Об этом сообщил представитель экстренных служб, передает РИА Новости. В результате пришлось эвакуировать около 4,5 тысячи человек. В настоящее время спецслужбы выясняют, откуда именно потупили звонки.

Звонки поступили в 14 крупных ТЦ столицы, сообщает «Свободная пресса». Сейчас здания оцеплены, кинологи проверяют помещения. Была информация об эвакуации людей с Киевского вокзала, однако, в РЖД эту информацию не подтвердили.

Волна ложных минирований прошла в России с сентября по декабрь 2017 года, отмечает Ura.ru.

Ранее президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдерв эфире НСН заявил, что 10 лет заключения для телефонных террористов - маленький срок. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.