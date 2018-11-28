О «минировании» торговых центров в Москве звонили из-за границы

Все анонимные звонки об угрозе взрывов в московских торговых центрах поступили из-за границы. Об этом сообщил представитель экстренных служб, передает РИА Новости. В результате пришлось эвакуировать около 4,5 тысячи человек. В настоящее время спецслужбы выясняют, откуда именно потупили звонки.

Звонки поступили в 14 крупных ТЦ столицы, сообщает «Свободная пресса». Сейчас здания оцеплены, кинологи проверяют помещения. Была информация об эвакуации людей с Киевского вокзала, однако, в РЖД эту информацию не подтвердили.

Волна ложных минирований прошла в России с сентября по декабрь 2017 года, отмечает Ura.ru.

Ранее президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдерв эфире НСН заявил, что 10 лет заключения для телефонных террористов - маленький срок.