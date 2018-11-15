NYT уличила Facebook в замалчивании «российского влияния» ради республиканцев

Газета The New York Times пишет, что компания Facebook скрывала подробности якобы российского вмешательства в американские выборы, чтобы не злить республиканцев, сообщает Североамериканское бюро НСН.

В рамках своего журналистского расследования репортеры NYT побеседовали с более чем 50 людьми, в числе которых были нынешние и бывшие руководители и другие сотрудники Facebook, а также законодатели, представители правительства и сотрудники Конгресса США. Отмечается, что многие из собеседников издания пожелали остаться анонимными в силу подписанных соглашений о неразглашении, просто отсутствия разрешения на выдачу информации или же опасений возмездия.

Журналистам NYT удалось выяснить, что некоторые решения руководства соцсети, оказавшейся в центре скандала после последних выборов президента США, принимались в силу политических мотивов.

Так, например, в январе 2018 года бывший директор по безопасности Facebook Алекс Стамос поручил изучить якобы российскую кампанию по манипуляции платформой. В январе 2017 года его сотрудники были готовы опубликовать доклад о своих находках. Однако, вице-президент по корпоративной публичной политике Джоэль Каплан выступил против публикации доклада из-за опасений «разозлить республиканцев».

«Если Facebook затравит Россию еще больше, сказал Каплан, республиканцы обвинят компанию в поддержке демократов», — пишет NYT, отмечая, что в итоге доклад был опубликован в апреле, однако Россия в нем не упоминалась.

Издание также описало борьбу руководства Facebook с критикой соцсети, возникшей после скандала с «российским вмешательством». Сообщается, что пока основатель и руководитель компании Марк Цукерберг извинялся перед общественностью за провал соцсети в защите от фейковых новостей и пропаганды, главный операционный директор Шерил Сандберг запустила «агрессивную лоббирующую кампанию» по борьбе с критиками, с целью перебросить негодование общества на компании-конкуренты. Для этого Facebook нанял связанную с республиканцами фирму, чтобы дискредитировать активистов, в том числе связывая их с либеральным финансистом Джорджем Соросом.

Публикация The New York Times уже вызвала реакцию американских законодателей. Так, конгрессмен-демократ Дэвид Чичиллине призвал регулировать соцсеть. Политик написал в Twitter, что Facebook не может регулировать сам себя и что «ошеломляющая» статья NYT показывает, как руководство компании ценит финансовую выгоду больше интересов своих пользователей. По словам конгрессмена, уже давно пришло время принять меры в отношении соцсети.