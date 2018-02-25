NYP назвал российских хоккеистов «командой без страны»

«Команда без страны завоевала золотые медали в хоккее» - с таким заголовком вышла новость о победе российских хоккеистов на ОИ-2018 в газете New York Post.

Пользователи соцсетей отреагировали на статью мгновенно. Американским журналистам тут же напомнили, что «команда со страной» (намек на сборную США) проиграла в ¼ финала.

Один из пользователей Twitter заметил, что Россия приехала на ОИ без флага, а вот США – без команды. Другой пользователь напомнил, что США в хоккее вовсе остались без медалей.

​«Вы такие жалкие, команда российских спортсменов выиграла, так что у них есть страна и вы знаете, что это Россия, но все, что вам нужно — это тупой омерзительный заголовок», — пишет Alexa S.



25 февраля российская сборная выиграла олимпийский хоккейный финал, победив немцев в овертайме со счетом 4:3. Это золото ОИ стало для российских хоккеистов первым за 26 лет.