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«Нужен компромисс». В Кремле рассказали о переговорах с Японией по Курилам

18 Ноября 2018 в 16:48
«Нужен компромисс». В Кремле рассказали о переговорах с Японией по Курилам

Россия готова урегулировать территориальный спор с Японией, но только на условиях, которые устроят обе стороны. Такое заявление сделал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, потребуется компромисс, но это компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон», — заявил Песков в интервью на телеканале «Россия-1».

По словам Пескова, Москва учитывает тот факт, что Япония является союзником США и не верит обещаниям не размещать военные базы на островах, в случае их передаче под контроль Токио. Пресс-секретарь главы государства напомнил о полученном Россией печальном опыте с нераспространением НАТО на восток.

Говоря об отношениях с США, Песков отметил, что никаких прорывов в этом плане нет.

«Наверное, стоит ожидать следующего контакта двух президентов», — сказал Песков.

Следующая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на саммите G20 в Аргентине.

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