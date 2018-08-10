НПО имени Лавочкина получило нового гендиректора взамен арестованного

Новым генеральным директором АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» назначен Владимир Колмыков. Уже состоялось его представление сотрудникам НПО, сообщили РИА Новости в Государственной корпорация по космической деятельности «Роскосмос». До этого назначения Колмыков руководил заводом «Красмаш» в Красноярске. Это предприятие выпускает баллистические ракеты «Синева» и «Сармат».

Предыдущий глава НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский находится под стражей по делу о хищении 330 миллионов рублей. Бабушкинский суд Москвы 13 августа повторно рассмотрит просьбу следствия о его аресте. Ранее это решение было уже принято, однако Мосгорсуд отменил его и направил на пересмотр.

Вместе с Лемешевским подозреваемыми по делу проходят глава дирекции правового обеспечения НПО Екатерина Аверьянова и адвокат Игорь Третьяков. Полномочия Лемешевского были досрочно прекращены с 3 августа на внеочередном заседании совета директоров НПО имени Лавочкина.