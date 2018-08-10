Пятница
10 августа
USD 66.29
EUR 76.83
Горячие новости

НПО имени Лавочкина получило нового гендиректора взамен арестованного

10 Августа 2018 в 12:26
НПО имени Лавочкина получило нового гендиректора взамен арестованного

Новым генеральным директором АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» назначен Владимир Колмыков. Уже состоялось его представление сотрудникам НПО, сообщили РИА Новости в Государственной корпорация по космической деятельности «Роскосмос». До этого назначения Колмыков руководил заводом «Красмаш» в Красноярске. Это предприятие выпускает баллистические ракеты «Синева» и «Сармат».

Предыдущий глава НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский находится под стражей по делу о хищении 330 миллионов рублей. Бабушкинский суд Москвы 13 августа повторно рассмотрит просьбу следствия о его аресте. Ранее это решение было уже принято, однако Мосгорсуд отменил его и направил на пересмотр.

Вместе с Лемешевским подозреваемыми по делу проходят глава дирекции правового обеспечения НПО Екатерина Аверьянова и адвокат Игорь Третьяков. Полномочия Лемешевского были досрочно прекращены с 3 августа на внеочередном заседании совета директоров НПО имени Лавочкина.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.