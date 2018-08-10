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Новый «Звездный городок» появится на базе Центра им. Хруничева в Москве

10 Августа 2018 в 15:11
Новый «Звездный городок» появится на базе Центра им. Хруничева в Москве

Государственная корпорация по космической деятельности хочет построить на территории научно-производственного центра имени М. В. Хруничева в Москве новый «Звездный городок». Об этом рассказал руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, президент РФ не поддержал идею продажи московской территории предприятия, чтобы оно могло рассчитаться с долгами.

Как рассказал Рогозин, он уже договорился с мэром Москвы провести в сентябре большое совместное совещание, на котором будет более детально обсуждаться идея нового «Звёздного городка». Туда будут переведены инженерные коллективы производств Роскосмоса в российской столице, передает ТАСС.

Центр имени Хруничева стал убыточным уже 11 лет назад. В конце 2013 года предприятие объявило о серьёзных финансовых трудностях. По приблизительным оценкам на его оздоровление необходимо свыше 30 миллиардов рублей. ГКНПЦ им. М. В. Хруничева объединяет целый блок предприятий, которые специализируются на производстве, запуске и обслуживании ракетно-космической техники.


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