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Новый зенитный артиллерийский комплекс для борьбы с беспилотниками создается в России

3 Января 2018 в 19:02
Новый зенитный артиллерийский комплекс для борьбы с беспилотниками создается в России
РИА Новости

В сухопутных войсках разрабатывается новый зенитный артиллерийский комплекс, который придет на смену легендарной «Шилке». Об этом сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что новый малозаметный комплекс будет предназначаться для уничтожения воздушных целей типа тактических беспилотников. Также комплекс будет эффективен против одиночных снарядов реактивных систем залпового огня, самолетов тактической авиации и крылатых ракет, легкобронированных наземных и надводных целей, а также вертолетов огневой поддержки.

Особенностью комплекса будет являться малая радиозаметность, сообщили в МО.

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