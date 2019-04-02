Новый трейлер «Мстители: Финал» появился в сети

В видео предложены множество сцен из фильма. Они проливают свет на судьбу таких героев как Тони Старка, Пеппер Поттс и других. Ролик рассказывает ещё от том, как мстителям придётся встретиться с суперзлодеем Таносом.
Мировая премьера картины состоится 26 апреля.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН объяснил, почему лучшей лентой 2018 года стал кинокомикс Marvel «Мстители: Война бесконечности».
«Я бы не относился всерьёз к награде People's Choice Awards. Во-первых, это не голосование специалистов. Я не имею в виду даже только кинокритиков, а режиссёров и продюсеров. Это награда, которую в основном вручает молодёжь. Я бы её по статусу приравнял к награде MTV Movie Awards. Естественно, что “Мстители” стали лучшим фильмом. Потому что марвеловские комиксы смысловой нагрузки в принципе в себе не несут, это такая развлекуха для малолеток. И в основном эти малолетки и голосуют за People's Choice Awards. Поэтому голосование определяется количеством спецэффектов, громкостью звука и быстрым жёстким монтажом. На мой взгляд, это не более чем любопытно, мило, и больше чем улыбку не вызывает. Нельзя же в серьёз лучшим актёром считать парня из “Чёрной пантеры”. Это было бы, как минимум, смешно. Поэтому молодцы!», — заключил Шнейдеров.