Вторник
02 апреля
USD 65.42
EUR 73.5
Горячие новости

Новый трейлер «Мстители: Финал» появился в сети

2 Апреля 2019 в 18:53
Новый трейлер «Мстители: Финал» появился в сети
В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: Финал», сообщает RT. 

В видео предложены множество сцен из фильма. Они проливают свет на судьбу таких героев как Тони Старка, Пеппер Поттс и других. Ролик рассказывает ещё от том, как мстителям придётся встретиться с суперзлодеем Таносом. 

Мировая премьера картины состоится 26 апреля.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН объяснил, почему лучшей лентой 2018 года стал кинокомикс Marvel «Мстители: Война бесконечности». 

«Я бы не относился всерьёз к награде People's Choice Awards. Во-первых, это не голосование специалистов. Я не имею в виду даже только кинокритиков, а режиссёров и продюсеров. Это награда, которую в основном вручает молодёжь. Я бы её по статусу приравнял к награде MTV Movie Awards. Естественно, что “Мстители” стали лучшим фильмом. Потому что марвеловские комиксы смысловой нагрузки в принципе в себе не несут, это такая развлекуха для малолеток. И в основном эти малолетки и голосуют за People's Choice Awards. Поэтому голосование определяется количеством спецэффектов, громкостью звука и быстрым жёстким монтажом. На мой взгляд, это не более чем любопытно, мило, и больше чем улыбку не вызывает. Нельзя же в серьёз лучшим актёром считать парня из “Чёрной пантеры”. Это было бы, как минимум, смешно. Поэтому молодцы!», — заключил Шнейдеров.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.