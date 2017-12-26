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Новый торговый комплекс появится в Троицком округе в Москве

26 Декабря 2017 в 14:57
Новый торговый комплекс появится в Троицком округе в Москве
Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

В этом выпуске о городских аукционах по аренде земельных участков под строительство коммерческих проектов.

В Троицком округе на аукцион выставлен земельный участок под строительство торгового комплекса площадью 2,8 тыс. кв. метров. Начальная цена годовой аренды – 11,4 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 января.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

На юге Москвы на аукцион выставлен земельный участок под строительство промышленного объекта площадью почти 2,5 Га. Начальная цена годовой аренды – 30 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 января.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

На юге Москвы на аукцион выставлен земельный участок под строительство производственного предприятия площадью более 9,5 тыс. кв. метров. Начальная цена годовой аренды – 7,6 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 февраля.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Подробная информация о реализуемых объектах на Инвестиционном портале - investmoscow.ru, а также по телефону +7 499 652 60 25. 

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