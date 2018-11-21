Новый рекорд: Ноябрь в Москве войдет в десятку самых «сухих» за 140 лет

Нынешний ноябрь в Москве войдет в десятку самых сухих за последние 140 лет. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщает портал «Метеоновости», подчёркивая, что последний месяц осени в столице по количеству осадков далек от нормы. Синоптики отмечают, что в последнюю декаду ноября снег в Москве в основном будет непродолжительным.

Метеорологи добавляют, что с начала месяца выпало около 12 миллиметров осадков, что составляет 20% месячной нормы. Между тем, самым «сухим» ноябрь в столице был в 1993 году – с месячным количеством осадков 4,3 мм.