Новый ракетный комплекс собран и испытан на Украине

В Сети появилось видео испытаний двигателя для ракеты украинского оперативно-тактического комплекса «Гром-2». Ролик опубликован Национальным промышленным порталом Украины.

Как сообщается, разработкой «Грома» занимается КБ «Южное», а испытания ракеты проводили сотрудники Павлодарского механического завода (ПМЗ). В советское время предприятие специализировалось на создании твердотопливных баллистических ракет, а после распада СССР производство перенастроили на выпуск кухонных комбайнов «Мрия», пишет Газета.ру

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В Госдуме уже заявили, что видео испытания было опубликовано с целью запугивания мирного населения.

«Официальный Киев обнародовал испытания новой ракеты в надежде испортить крымчанам новогодние каникулы», — сказал в беседе с RT зампред комитета ГД по делам национальностей Руслан Бальбек.

При этом депутат отметил, что на видео показаны только пуски ракет «за горизонт», при этом не показано ни одного попадания снарядов в цель.

Украинский комплекс «Гром-2» разработан для поражения одиночных и групповых стационарных целей на расстоянии от 50 до 280 километров.



