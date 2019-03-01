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Новый проект медицинской реабилитации войдет в «Московское долголетие»

1 Марта 2019 в 17:20
Новый проект медицинской реабилитации войдет в «Московское долголетие»

Власти Москвы приступили к разработке новых продвинутых курсов для программы «Московское долголетие», одним из них станет проект медицинской реабилитации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями сферы здравоохранения в городской поликлинике №180.

«Мы приняли решение о создании таких продвинутых курсов для тех, кто прошел первую стадию. Один из интересных проектов связан с медициной, с медицинскими направлением. Все-таки мы работаем с людьми, которым кому-то за 50 лет, кому-то за 60, кому-то за 80, кому-то за 90», - сказал Собянин.

Проект уже тестируется в столичной поликлинике №180. Как отметил мэр, он имеет успех у пожилых людей. Планируется, что этот опыт распространится и на другие медицинские учреждения столицы с соответствующими материальными базами.

Участниками проекта «Московское долголетие» за год стали порядка 200 тысяч человек. За это время пилотный проект вырос в общегородскую программу. Было создано свыше 8 тысяч бесплатных кружков, курсов, секций для москвичей в возрасте 55 лет и старше.

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