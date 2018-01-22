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Новый президент Либерии приведен к присяге

22 Января 2018 в 21:27

Бывший либерийский футболист Джордж Веа приведен к присяге в качестве нового президента страны, сообщает «Интерфакс».

Церемония инаугурации прошла на футбольном стадионе в столице Либерии Монровии.

На промежуточных выборах в конце декабря он получил поддержку более 60% избирателей.

«Эта победа была бы невозможной без молодежи, женщин страны», - заявил Веа во время инаугурации.

29 декабря 2017 года Избирательный орган Либерии объявил кандидата от оппозиционной «Коалиции за демократические перемены» Джорджа Веа избранным президентом страны после состоявшегося 26 декабря второго тура президентских выборов.

Веа является первым и единственным африканцем, который смог выиграть «Золотой мяч». Включён в список величайших футболистов XX века по версии «World Soccer».

После завершения футбольной карьеры Веа занялся гуманитарной и политической деятельностью, и в 2005 году баллотировался на пост президента Либерии. Победив в первом туре голосования с 28% голосов, во втором туре он проиграл 67-летней Элен Джонсон-Серлиф, ставшей первой в истории Африки женщиной-президентом.

Джордж Веа женат. Супруга — Клэр Дункан-Веа родом с Ямайки. У них трое детей — Джордж Веа Джуниор, Марта и Тимоти Джордж. Помимо детей в браке, у Джорджа есть дети от внебрачных отношений.


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