Среда
25 июля
USD 62.92
EUR 73.53
Горячие новости

Новый налог от Минпромторга обернется повышением цен на электричество

25 Июля 2018 в 14:47
Новый налог от Минпромторга обернется повышением цен на электричество

Минпромторг предлагает ввести новый утилизационный сбор для производителей газовых турбин. Как пишет «Ъ», он может обернуться повышением цен на электричество.

Ведомство считает возможным введение нового налога для газовых турбин мощностью до 32 МВт. Речь идет о ставке в 7% от стоимости турбины. Минпромторг утверждает, что новый сбор скажется лишь на росте цены импортного оборудования, так как российским компаниям его планируют возмещать за счет субсидий.

Ura.ru отмечает, доля иностранного оборудования в этой сфере «крайне мала», но иностранные турбины (GE и Siemens) на энергорынке «более востребованы».

Добавим, если Минпромторг уверил, что на рядом потребителе новый налог никак не скажется, то в Минэнерго считают, что сбор приведет к повышению стоимости оборудования, а значит, «непременно ляжет на плечи потребителей».

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.