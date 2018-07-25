Новый налог от Минпромторга обернется повышением цен на электричество

Минпромторг предлагает ввести новый утилизационный сбор для производителей газовых турбин. Как пишет «Ъ», он может обернуться повышением цен на электричество.

Ведомство считает возможным введение нового налога для газовых турбин мощностью до 32 МВт. Речь идет о ставке в 7% от стоимости турбины. Минпромторг утверждает, что новый сбор скажется лишь на росте цены импортного оборудования, так как российским компаниям его планируют возмещать за счет субсидий.

Ura.ru отмечает, доля иностранного оборудования в этой сфере «крайне мала», но иностранные турбины (GE и Siemens) на энергорынке «более востребованы».

Добавим, если Минпромторг уверил, что на рядом потребителе новый налог никак не скажется, то в Минэнерго считают, что сбор приведет к повышению стоимости оборудования, а значит, «непременно ляжет на плечи потребителей».