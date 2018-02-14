Новый министр здравоохранения назначен в Татарстане

В Татарстане назначен новый министр здравоохранения. Им стал главный врач 7-ой городской больницы Казани Марат Садыков, сообщает RT.

Уже подписан указ об отставке бывшего министра здравоохранения республики Аделя Вафина. Информацию подтвердили в пресс-службе главы региона Рустама Миниханова, сообщают РИА Новости.

Напомним, ранее в Татарстане было возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей. Тогда пострадал 31 ребёнок, всех их доставили в больницу с диагнозом «острая кишечная инфекция».