Новый колесный танк поможет в борьбе с терроризмом

Танк на колесной платформе «Бумеранг» станет большим помощником в борьбе с терроризмом . Такое мнение РИА Новости озвучил руководитель направления предприятия-разработчика данной машины ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Сергей Суворов.

По его мнению, новый колесный танк будет быстрее и эффективнее уже существующих гусеничных машин. Суворов также остановился на еще одном несомненном достоинстве новой боевой машины - это ее минимальный ущерб гражданской инфраструктуре, в первую очередь дорогам.

Ранее планы создания подобного вида вооружения озвучил гендиректор ВПК Александр Красовицкий, напоминает «Русская планета». Когда колесный танк поступит на вооружение, неизвестно. Разработчики сейчас работают над испытанием самой платформы.