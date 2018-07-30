Новый глава МИД Британии перепутал китайцев с японцами

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, во время визита в Пекин, все перепутал и назвал жену главы внешнеполитического ведомства КНР Ван И японкой.

Перед началом встречи в Пекине Хант решил расположить к себе коллегу, отметив азиатские корни своей жены. Однако сначала он рассказал о ее японском происхождении и только потом исправился, уточнив, что его жена китаянка.

Отметим, принимающая сторона, выслушав извинения министра, сделала вид, что ничего не произошло.

Напомним, визит главы британского МИДа в КНР является первой поездкой с начала его вступления в должность. Цель поездки укрепление сотрудничества и налаживание торгово-экономических связей в преддверии выхода Великобритании из Евросоюза.