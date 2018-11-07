Новый экипаж стартует после аварии к МКС 3 декабря

Новый экипаж стартует на Международную космическую станцию 3 декабря. Такое решение принял совет главных конструкторов, он поддержал соответствующее предложение «Энергии», сообщает пресс-служба ракетно-космической корпорации.

На орбиту отправятся россиянин Олег Кононенко, он станет командиром корабля, а также астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и представительница Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США Энн Макклейн. После их прибытия на МКС, на Землю 20 декабря вернутся также трое – россиянин Сергей Прокопьев, представитель Германии Александер Герст и американка Серина Ауньон-Чанселлор.

Кроме того, совет главных конструкторов признало российский сегмент МКС годным к выполнению программы очередного этапа эксплуатации станции.

Это будет первый пилотируемый запуск после аварии корабля «Союз МС-10» 11 октября во время старта с космодрома Байконур. Экипаж тогда совершил экстренную посадку в Казахстане после срабатывания системы спасения.