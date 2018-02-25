Новый авианосец ВМФ РФ будет больше «Адмирала Кузнецова»

Военно-морской флот России получит новый авианесущий крейсер. Проект авианосца уже разработан.

По предварительным расчетам длина корабля составит 330 метров, ширина — 40. Он сможет нести до 90 самолетов и вертолетов. Также авианосец сможет принимать воздушные суда радиолокационного дозора.

Старт будет осуществляться при помощи трамплина и разгонного устройства, при этом полетная палуба будет в 2,5 раза больше, чем у «Адмирала Кузнецова», который пока является единственным авианосцем в российском флоте, передает телеканал «Звезда».