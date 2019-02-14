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Новый альбом «Би-2» сводят в легендарной Abbey Road Studios

14 Февраля 2019 в 14:56
Новый альбом «Би-2» сводят в легендарной Abbey Road Studios

Уже через несколько дней стартует новый концертный сезон группы «Би-2», а пока Шура Би-2 сводит новый альбом в легендарной Abbey Road Studios в Лондоне.

Вместе с Шурой над новым симфоническим звучанием работает Сергей Большаков, а также известный во всем мире звукоинженер Sam Okell. С мастерингом альбома помогал еще один знаменитый звукоинженер Miles Showell.

В Instagram-аккаунте Шуры Би-2 можно найти видео-экскурсии по лондонской студии, в ходе которых музыкант знакомит подписчиков с легендарными инструментами и с не менее легендарными людьми.

Услышать новую пластинку LIVE можно будет совсем скоро на концертах «Би-2» с оркестром. Московские шоу пройдут 16 и 17 мая в «Крокус Сити Холле», а Северную столицу группа посетит 24 и 25 мая с концертами в БКЗ «Октябрьский».

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