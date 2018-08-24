Новым послом России в Белоруссии стал Михаил Бабич

Российский президент Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом РФ в Белоруссии, а также специальным представителем главы государства по развитию торгово-экономического сотрудничества с Минском. До этого Бабич занимал пост полномочного представителя российского лидера в Приволжском федеральном округе, сообщает RT.

Отдельным президентским указом Владимир Путин освободил от должности посла в Белоруссии Александра Сурикова, отмечает Газета.ру. Суриков занимал этот пост с 2006 года и стал единственным российским послом, проработовшим в Минске более пяти лет.