Новые знаки для велосипедистов и дипломатов вводят в России

Новые дорожные знаки для велосипедистов и машин дипломатов могут появиться в России. Как пишет РИА Новости, соответствующий проект рассматривает правительство. Как пояснили в Минтрансе, речь идет о знаках «Велосипедная зона» и «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса».

При этом ранее опубликованные в средствах массовой информации данные относительно дорожных знаков «Диагональный переход», «Трамвайная полоса», «Простая вафля», «Способ парковки» и других в новом законопроекте нет.