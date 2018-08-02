Четверг
02 августа
USD 62.56
EUR 73.11
Горячие новости

Новые знаки для велосипедистов и дипломатов вводят в России

2 Августа 2018 в 09:25
Новые знаки для велосипедистов и дипломатов вводят в России
Новые дорожные знаки для велосипедистов и машин дипломатов могут появиться в России. Как пишет РИА Новости, соответствующий проект рассматривает правительство. Как пояснили в Минтрансе, речь идет о знаках «Велосипедная зона» и «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса».

При этом ранее опубликованные в средствах массовой информации данные относительно дорожных знаков «Диагональный переход», «Трамвайная полоса», «Простая вафля», «Способ парковки» и других в новом законопроекте нет.

Как напоминает телеканал «360», с июля в России вступили в силу положения о новых дорожных знаках «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей» и «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств».
Все они призваны уменьшить загрязненность атмосферы городов России.

Добавим, поправки в  Правила дорожного движения предусматривают также переход на экологически чистый вид бензина, и могут коснуться миллионов старых автомобилей. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.