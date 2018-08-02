Новые знаки для велосипедистов и дипломатов вводят в России

При этом ранее опубликованные в средствах массовой информации данные относительно дорожных знаков «Диагональный переход», «Трамвайная полоса», «Простая вафля», «Способ парковки» и других в новом законопроекте нет.
Как напоминает телеканал «360», с июля в России вступили в силу положения о новых дорожных знаках «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей» и «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств».
Все они призваны уменьшить загрязненность атмосферы городов России.
Добавим, поправки в Правила дорожного движения предусматривают также переход на экологически чистый вид бензина, и могут коснуться миллионов старых автомобилей.