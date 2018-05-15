Новые школы и дороги строят для жителей Нижегородского района Москвы

Новые школы, детские сады и транспортные развязки появятся в Нижегородском районе Москвы в течение нескольких лет. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



По его словам, до конца 2020 года откроется садик на 300 мест, школа на 825 мест, а также после реконструкции откроется архитектурный ансамбль «Рогожская слобода». Кроме того, завершится строительство развязки через Казанское и Горьковское направление железных дорог на участке от Шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, а также развязки через пути Курского направления МЖД, которая соединяет Рязанский проспект и Третье Транспортное кольца.

Отметим, что АО «Мосинжпроект» выступает одним из операторов программы по реализации сети ТПУ в Москве, управляющей компанией по строительству новых линий и станций столичной подземки, а также генеральным проектировщиком объектов дорожного строительства.

Заместитель мэра столицы также добавил, что благодаря появлению МЦК жители Нижегородского района получили три новые станции. За последние семь лет в районе уже появились две школы, ФОК, бассейн, гостиница и реконструировано несколько участков магистралей.