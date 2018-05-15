Вторник
15 мая
USD 61.77
EUR 73.94
Горячие новости

Новые школы и дороги строят для жителей Нижегородского района Москвы

15 Мая 2018 в 13:40
Новые школы и дороги строят для жителей Нижегородского района Москвы

Новые школы, детские сады и транспортные развязки появятся в Нижегородском районе Москвы в течение нескольких лет. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, до конца 2020 года откроется садик на 300 мест, школа на 825 мест, а также после реконструкции откроется архитектурный ансамбль «Рогожская слобода». Кроме того, завершится строительство развязки через Казанское и Горьковское направление железных дорог на участке от Шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, а также развязки через пути Курского направления МЖД, которая соединяет Рязанский проспект и Третье Транспортное кольца.

Отметим, что АО «Мосинжпроект» выступает одним из операторов программы по реализации сети ТПУ в Москве, управляющей компанией по строительству новых линий и станций столичной подземки, а также генеральным проектировщиком объектов дорожного строительства.

Заместитель мэра столицы также добавил, что благодаря появлению МЦК жители Нижегородского района получили три новые станции. За последние семь лет в районе уже появились две школы, ФОК, бассейн, гостиница и реконструировано несколько участков магистралей.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей


Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.