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Новые площадки для аренды выставлены на столичные торги

9 Февраля 2018 в 14:56
Новые площадки для аренды выставлены на столичные торги

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва. 

В этом выпуске о городских аукционах по продаже коммерческой недвижимости.

На юго-западе города в пяти минутах от метро «Бульвар адмирала Ушакова» на аукцион выставлен объект площадью 130 кв. метров. Лот находится на первой линии. Начальная стоимость лота – 7 млн рублей. Заявки принимаются до 20 марта. Объект расположен по адресу Венёвская улица, дом 3А.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

В центре Москвы в десяти минутах от метро «Марксистская» на аукцион выставлен объект площадью 25 кв. метров. Лот находится на второй линии, в жилом доме. Начальная стоимость лота – 1,5 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 20 марта. Объект расположен по адресу Воронцовская улица, дом 25, строение 3.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

В центре города в десяти минутах от метро «Китай-город» на аукцион выставлен объект площадью 12 кв. метров. Лот находится внутри квартала, имеется отдельный вход. Начальная цена лота – 1,6 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 12 мартаю Объект расположен по адресу Малый Трёхсвятительский переулок, дом 3, строение 5. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

До встречи на торгах! Участвуйте и побеждайте!

 

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