Новые площадки для аренды выставлены на столичные торги

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.
В этом выпуске о городских аукционах по продаже коммерческой недвижимости.
На юго-западе города в пяти минутах от метро «Бульвар адмирала Ушакова» на аукцион выставлен объект площадью 130 кв. метров. Лот находится на первой линии. Начальная стоимость лота – 7 млн рублей. Заявки принимаются до 20 марта. Объект расположен по адресу Венёвская улица, дом 3А.
В центре Москвы в десяти минутах от метро «Марксистская» на аукцион выставлен объект площадью 25 кв. метров. Лот находится на второй линии, в жилом доме. Начальная стоимость лота – 1,5 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 20 марта. Объект расположен по адресу Воронцовская улица, дом 25, строение 3.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
До встречи на торгах! Участвуйте и побеждайте!